نقل أهالي جبل العفش ومجاهد من المناطق الغير آمنة إلى مساكن الروضة

Advertisements

انتهت محافظة البحر الأحمر، من تسليم عدد 26 وحدة سكنية من وحدات بديلة العشوائيات لمستحقيها من أهالي منطقتي مجاهد وجبل العفش غير الآمنة بمدينة الغردقة، إلى منطقة الروضة بحي الشيخ الشحات.



يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين صندوق تطوير المناطق العشوائية ومحافظة البحر الأحمر سعيًا من الدولة لتوفير حياة آمنة وملائمة لأهالي المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أن المشروع تم إنشاء عدد 250 بيتا ملحقا به حوش بمساحة إجمالية 150مترا لكل بيت، وعدد 600 وحدة سكنية بمساحة 90 مترا كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة الواقعة بمنطقتي مجاهد وجبل العفش المهددتين للحياة ومنطقة زرزارة ذات المسكن غير الملائم بمدينة الغردقة.





والمساكن بديلة العشوائيات بمنطقة الروضة بالغردقة، وهي عبارة عن عمارات سكنية ومنازل كاملة التشطيب، يتخللها منطقة خدمات، كما وزعت محافظة البحر الأحمر كرتونة مواد غذائية وأنبوبة بوتجاز لكل أسرة لحين توصيل الغاز الطبيعي.



وقام مسؤولى المحافظة بتسليم الأهالي عدد من الوحدات لمستحقيها وذلك بناء على القرعة العلنية التي أجرتها الوحدة المحلية لمدينة الغردقة يوم في التاسع من شهر يوليو الجاري وذلك مع اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة من تعقيم للقاعات والتزام بارتداء الكمامات الواقية، وسيتم تسليم باقي الوحدات لمستحقيها تباعًا بعد استيفاء الإجراءات اللازمة.





ومن جانبه أكد اللواء عاطف وجدى رئيس مدينة الغردقة، أنه تم توفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بمنطقة الروضة.



وقام مجلس مدينة الغردقة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين الذين استلموا بديل العشوائيات، وسيتم تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.



وقدم أهالى مدينة الغردقة، من قاطنى المناطق العشوائية، عقب وصولهم إلى المساكن البديلة، الشكر والتقدير والاحترام للقائد البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى دائمًا وأبدا ما يضع المواطن البسيط نصب أعينه.