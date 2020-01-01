ارباح "كريدي أجريكول" تتراجع 46.3% خلال النصف الأول من 2020









كشفت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء ، عن المؤشرات المالية لبنك كريدي أجريكول مصر، خلال النصف الأول من 2020، والتي أسفرت النتائج عن تراجع أرباحه بنسبة 46.3 % على أساس سنوي.









وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أنه حقق أرباحاً بلغت 701.01 مليون جنيه خلال الستة أشهر الاولي من 2020، مقابل أرباح بلغت 1.304 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019.





وتراجعت إيرادات القوائد للبنك خلال النصف الأول من 2020 إلى 2.6 مليار جنيه، مقابل بلغ 3.03 مليار جنيه بالنصف المقارن من العام الماضي.





و تراجع صافي الربح المستقل بعد الضريبة إلى 701.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 1.31 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2019.





وحقق البنك صافي ربح بلغ 439.96 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية مارس 2020، مقابل 693.75 مليون جنيه أرباحاً خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجعت إيرادات البنك من الفوائد خلال الفترة السابق ذكرها حيث سجلت 1.36 مليار جنيه بنهاية مارس، مقابل 1.52 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2019





وبالنسبة للقوائم المستقلة خلال الثلاثة أشهر، فقد تراجع صافي الربح إلى 443.85 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 701.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.





وتراجع سهم الشركة في البورصة اليوم بنسبة 0.26% ليصل سعره الي 27 جنيه.



