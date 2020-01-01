أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مفاوضات سد النهضة، موجها رسالة إلى المصريين، "قلقكم مشروع، وأنا معاكم، من حقكم تقلقوا على المياه لأنها حياتنا.. وأنا بطمنكم لأنها قضية عادلة، الحضارة دي قامت على المياه".





وقال "السيسي"، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأثيوبيين من حقهم توليد الكهرباء، ومصر بجانبهم وتساندهم في هذا الأمر بشرط ألا يؤثر على حقوق مصر في المياه، مضيفا مخاطبا المصريين: "كل ما تقلق اشتغل اكتر.. عشان تكون قادر وقوي أكتر، وحقك محدش ياخده منك".





وأضاف، "لو إنت خايف متهددش، وتقول كلام ملهوش لزمة.. إحنا بنتفاوض ودي معركة وهطول"، مؤكدا أن مصر حريصة على الحصول على حقها من خلال التفاوض، متابعا: "الأسد محدش يقدر ياكل أكله، والأسد مش كلام، خليكم أسود، وكل واحد في موقعة يكون أسد صغير، فنكون كلنا أسد كبير، ومحدش يقدر يجور علينا ولا على حقنا".



