أول تعليق من السيسي على مفاوضات سد النهضة: "خليكم أسود"
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:17 ص
هدى عبدالرازق
عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على مفاوضات سد النهضة، موجها رسالة إلى المصريين، "قلقكم مشروع، وأنا معاكم، من حقكم تقلقوا على المياه لأنها حياتنا.. وأنا بطمنكم لأنها قضية عادلة، الحضارة دي قامت على المياه".
وقال "السيسي"، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي، اليوم الثلاثاء، إلى أن الأثيوبيين من حقهم توليد الكهرباء، ومصر بجانبهم وتساندهم في هذا الأمر بشرط ألا يؤثر على حقوق مصر في المياه، مضيفا مخاطبا المصريين: "كل ما تقلق اشتغل اكتر.. عشان تكون قادر وقوي أكتر، وحقك محدش ياخده منك".
وأضاف، "لو إنت خايف متهددش، وتقول كلام ملهوش لزمة.. إحنا بنتفاوض ودي معركة وهطول"، مؤكدا أن مصر حريصة على الحصول على حقها من خلال التفاوض، متابعا: "الأسد محدش يقدر ياكل أكله، والأسد مش كلام، خليكم أسود، وكل واحد في موقعة يكون أسد صغير، فنكون كلنا أسد كبير، ومحدش يقدر يجور علينا ولا على حقنا".
تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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