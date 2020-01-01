فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي

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أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان عن تنظيم "ورش الفنية لليوم الواحد للأطفال والشباب والطلائع" والتي تقام في إجازة أخر العام ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.



وأكد الدكتور ماجد نجم على أن الهدف من إقامة هذه الورش الفنية هو تنمية للحس والارتقاء به وبالوعي الفني لدي الشباب والاطفال في المجتمع واستثمار امكانيات البيئة المحيطة لتنفيذ أشكال فنية تعمل علي نشر الذوق والجمال من خلال أعمال فنية وأفكار إبداعية يقدمها المتدربين للتعبير عن حالات فنية مختلفة.



ويتم تدريب الأطفال والشباب خلال الورش الفنية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية والأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين علي التطريز بالخرز والديكوباج والرسم على الزلط وتصميم الحُلي والمعلقات النسجية، والتشكيلات الورقية والطباعه بالاستنسل، والرسم على الزجاج وتشكيل الجبس والرسم بالخيوط والكروشيه، وتصميم الأقنعة، والموزيك.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.



وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.