فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:14 ص
أية حمروشي
أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان  عن تنظيم "ورش الفنية لليوم الواحد للأطفال والشباب والطلائع" والتي تقام  في إجازة أخر العام ٢٠١٩-٢٠٢٠، وذلك برعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور ماجد نجم على أن الهدف من إقامة هذه الورش الفنية هو تنمية للحس والارتقاء به وبالوعي الفني لدي الشباب والاطفال في المجتمع واستثمار امكانيات البيئة المحيطة لتنفيذ أشكال فنية تعمل علي نشر الذوق والجمال من خلال أعمال فنية وأفكار إبداعية يقدمها المتدربين للتعبير عن حالات فنية مختلفة.

ويتم تدريب الأطفال والشباب خلال الورش الفنية تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية والأستاذة الدكتورة داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بمشاركة عدد كبير من السادة أعضاء هيئة التدريس والأساتذة المتخصصين علي التطريز بالخرز والديكوباج والرسم على الزلط وتصميم الحُلي والمعلقات النسجية، والتشكيلات الورقية والطباعه بالاستنسل، والرسم على الزجاج وتشكيل الجبس والرسم بالخيوط والكروشيه، وتصميم الأقنعة، والموزيك.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي
فنون تطبيقية حلوان تنظم ورش فنية للأطفال والشباب خلال إجازة العام الدراسي

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر فنون تطبيقية جامعة حلوان اخبار

أخبار تهمك

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعوده لمستويات قياسية

منذ ساعة

مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 12 ساعة

أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

منذ ساعتين و 26 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

ورش تدريبية للأطفال والشباب والطلائع بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان

كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تعلن عن ورش فنية للأطفال والشباب

جامعة حلوان تنظم ورش فنية لعدد من الأطفال والشباب

"فنون تطبيقية حلوان" تنظم ورشا فنية للأطفال والشباب

"فنون تطبيقية" حلوان تتسلم ماكينتي خياطة لتصنيع ماسكات طبية

"سياحة حلوان" توزع 50 وجبة إفطار على الأسر المتضررة من كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»