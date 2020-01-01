تراجع أرباح "مجموعة طلعت مصطفي" بنسبة 13% خلال النصف الأول من 2020

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:08 ص
مجموعة طلعت مصطفي
مجموعة طلعت مصطفي
نيفين سمير


كشفت البورصة المصرية اليوم عن المؤشرات المالية المجمعة لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، خلال النصف الأول من 2020،  والتي أسفرت نتائجها عن تراجع صافي الربح بنسبة 13 % على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم ،  أنها حققت أرباحاً بلغت 705.85 مليون جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 812.34 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 4.58 مليار جنيه، مقابل مبيعات 4.94 مليار جنيه في النصف المقارن من العام السابق.

و حققت الشركة أرباحاً مستقلة بلغت 68.9 مليون جنيه بالنصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 56.25 مليون جنيه بالنصف المقارن من 2019.

وبلغ رصيد الوحدات المباعة ولم يتم تسليمها للعملاء في النصف الاول من 2020 مبلغ 48.5 مليار جنيه، مقابل 48 مليار جنيه في النصف المقارن من العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحاً بلغت 375.33 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 361.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

ووصل سعر سهم الشركة في البورصة المصرية الان الي 5.7 جنيه.



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