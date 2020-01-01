



دعاء يوم 8 ذي الحجه | دعاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة 1441/2020 .. الأعمال المستحبة يوم التروية للحاج وغير الحاج





دعاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة | يستعد المسلمون من حجاج وغير الحجاج بعد أيام ليوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة 1441، حيث يتساءل الكثيرون عن فضل يوم التروية وسبب تسميته وماهي الأعمال المستحب القيام بها للحاج ولغير الحاج لينال الفضل والثواب والقيام مع فجر يوم التروية يبدأ الكثير من غير الحجاج في الدعاء والتضرع إلى الله ، سنستعرض بين أيديكم أعزائنا دعاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة 1441 بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم من جوامع الدعاء كما سنتعرف على الأعمال المستحبة يوم التروية للحاج وغير الحاج .





دعاء يوم التروية الثامن من ذي الحجة 1441

يوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وسمي يوم التروية بهذا الاسم لأن الناس كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى منى حيث كان معدوماً في تلك الأيام ليكفيهم حتى اليوم الأخير من أيام الحج كما قيل أن سبب التسمية بيوم التروية بهذا الاسم لأن الله أرى إبراهيم المناسك في هذا اليوم ، ويُستحب في يوم التروية الدعاء بكل ما يجول في خاطر المسلم ويتمناه ويرغب من الله أن يحققه له ومن أفضل الأدعية الجامعة والمستحب الدعاء دائما بها :





“اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا كبيرًا، وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني رحمة أسعد بها في الدارَين وتب عليّ توبةً نصوحًا لا أنكثها أبدًا وألزمني سبيل الاستقامة لا أزيغ عنها أبدًا، اللهم انقلني من ذل المعصية إلى عزّ الطاعة، واكفني بحلالك عن حرامك و اغنني بفضلك عمن سواك، ونور قلبي وقبري، واغفر لي من الشرّ كلّه، واجمع لي الخير، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغِنى، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى، وارزقني طاعتك ما أبقيتني، أستودعك مني ومن أحبابي والمسلمين أدياننا وأماناتنا وخواتيم أعمالنا، وأقوالنا وأبداننا وجميع ما أنعمت به علينا”.





الأعمال المستحبة يوم التروية للحاج وغير الحاج

يصادف يوم الأربعاء الثامن من شهر ذي الحجة 1441 يوم التروية لهذا العام حيث زادت عمليات البحث عن أفضل الأعمال والمستحب القيام بها في يوم التروية للحجاج ولغير الحجاج ، حيث يُحرم الحجاج في صباح يوم التروية أو بعد الظهر أو بعد العصر وينزلون في منى استعدادا للوقوف يوم التاسع من ذي الحجة يوم عرفة ،كما يكثرون من التكبير والتهليل والتحميد والتلبية قائلين: "لبّيك اللهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، إنّ الحمد والنعمة لكَ والمُلك لا شريك لك"، أما غير الحاج فيكثر من الأعمال الصالحة وأداء العبادات والدعاء والتكبير والصدقة والصيام وقراءة القرآن الكريم.



