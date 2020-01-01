توقف عرض برنامج "القاهرة الآن" لـ لميس الحديد

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أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، بختام حلقة أمس انتهاء الموسم الأول من برنامجها الذي يحمل عنوان "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث".



وأضافت لميس الحديد، أن الموسم الثاني من برنامجها "القاهرة الآن" سيبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل.





كما هنأت لميس، خلال حلقة أمس من برنامجها المشاهدين في مصر والوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيه أن تكون قدمت قي الموسم الأول ما يليق بالمشاهد المصري والعربي وبقناة العربية الحدث.







وجدير بالذكر أن زوجها الإعلامي عمرو أديب، أعلن أمس توقف برنامجه "الحكاية" على "أم بي سي مصر" لمدة شهر، وبعد سيعود لتقديم البرنامج.