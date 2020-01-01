توقف عرض برنامج "القاهرة الآن" لـ لميس الحديد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:07 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلنت الإعلامية لميس الحديدي، بختام حلقة أمس انتهاء الموسم الأول من برنامجها الذي يحمل عنوان "القاهرة الآن"، الذي يعرض عبر شاشة "العربية الحدث".

وأضافت لميس الحديد، أن الموسم الثاني من برنامجها "القاهرة الآن" سيبدأ مطلع شهر سبتمبر المقبل.


كما هنأت لميس، خلال حلقة أمس من برنامجها المشاهدين في مصر والوطن العربي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنيه أن تكون قدمت قي الموسم الأول ما يليق بالمشاهد المصري والعربي وبقناة العربية الحدث.



وجدير بالذكر أن زوجها الإعلامي عمرو أديب، أعلن أمس توقف برنامجه "الحكاية" على "أم بي سي مصر" لمدة شهر، وبعد سيعود لتقديم البرنامج.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 25 دقيقة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 5 ساعات

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعوده لمستويات قياسية

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

لميس الحديدي تغيب عن مساندة زوجها عمرو أديب في احتفاله بانطلاق برنامجه الجديد (صور)

الليلة.. أحمد شيبة ضيف عمرو أديب في "الحكاية"

عمرو أديب من مذيع الثورة إلى الحكاية (بروفايل)

الليلة.. مجدي يعقوب في سهرة خاصة مع عمرو أديب على "MBC مصر"

في أول ظهور لها.. لميس الحديدي: "وحشتوني"

خليل العوامي رئيسا لتحرير برنامج "القاهرة الآن" للإعلامية لميس الحديدي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»