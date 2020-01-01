"الشرقية للدخان" تستهدف إيرادات تصل لـ 15.9 مليار جنيه بموازنة 2020-2021









كشفت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء عن إعتماد شركة الشرقية - ايسترن كومباني مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020-2021 ، والتي تستهدف صافي ربح بحوالي 4.3 مليار جنيه.





وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم أن الموازنة تستهدف أيضاً إجمالي إيرادات نشاط بنحو 15.9 مليار جنيه.





وحققت الشركة أرباحاً بلغت 3.13 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى مارس الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.895 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.





وأرجعت الشركة النمو إلى عدة بنود أهمها زيادة مجمل الربح عن الفترة المقارنة بقيمة 600 مليون جنيه.





وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 11.36 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 10.55 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



