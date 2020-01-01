حلا شيحة تنتهي من تصوير "مش أنا"

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أعلنت الفنانة حلا شيحة عن انتهاء تصوير مشاهدها في فيلم "مش أنا"، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت حلا شيحة، صورة جديدة لها جمعتها بالفنان ماجد الكدواني، وعدد من القائمين على فيلم "مش أنا"، وعلقت عليها قائلة: "فركش، مش أنا".





فيلم "مش أنا"، يُشارك في بطولته تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، وهو من إخراج سارة وفيق، وقصة تامر حسني.



ويُعد فيلم "مش أنا" أول فيلم سينمائي مصري يتم تصويره بين مصر والسعودية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إنساني، يناقش مشاعر الخير والشر وكيفية التحول من السلب إلى الإيجاب، كما يدور حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، الذي يجسد دوره الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، و يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته.