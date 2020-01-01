يسرا: "دوري في صاحب المقام كان مكتوب لشخصية راجل"

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كشفت الفنانة يسرا، تفاصيل شخصيتها في فيلمها الجديد الذي يحمل عنوان "صاحب المقام"، وذلك من خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "أم بي سي مصر".





وقالت يسرا، خلال المداخلة:"الفيلم يتناول فكرة الخير والشر، وتوجه أحدهم بشكل غير مباشر للاتجاه الصحيح".





وأضافت:"أن أكثر ما أعجبها في الدور أنه غير معتاد ولا تراه دائمًا بهذه الطريقة مضيفة: "كل حاجة في الفيلم خلتني أعمله".





وتابعت عن مؤلف الفيلم:"أن الفنان آسر ياسين كان في أفضل حالاته معتبرة أن الفيلم كان غريبًا "بالنسبة لي لقيت دور مش هقدر أكرره كل يوم وحاسة أنه ممكن يدي رسالة مختلفة والست اسمها روح وممكن نعتبر أنها روح طيبة".



أشارت:" انا مؤمنة بموهبة آسر ياسين وأنه قدم فيلما جيدا ومؤمنة أنه قدم إمكانيات كبيرة لتقديم أعمال رائعة مثنية على المنتج أحمد السبكي ووضعه اسمها كأول اسم على التتر رغم أن الفيلم بطولة آسر ياسين: "قالي مقامك عمره ما هيتهز وانتي معايا".





وعن دورها:" أن الدور كان مكتوبا عن شخصية رجل وعرضه عليها المخرج محمد العدل وأنها لو قبلت آداء الدور سيقوم بتغيره لشخصية امرأة بدلًا من رجل".