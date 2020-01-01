تأجيل قرار إقامة ماراثون لندن 2020 حتى أغسطس

أعلن منظمون أمس الاثنين إن قرار إقامة ماراثون لندن 2020 أم لا تأجل إلى السابع من اغسطس.





وكان من المقرر إقامة الماراثون في 26 ابريل لكنه تأجل إلى الرابع من اكتوبر بعد الضرر الشديد الذي لحق بجدول المسابقات الرياضية الدولية بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس.





وفي خطاب مفتوح لكل المشاركين يوم الاثنين قال هيو براشر مدير ماراثون لندن إن تأجيل اتخاذ القرار جاء بسبب الحاجة إلى إجراء المزيد من المشاورات مع مسؤولي قطاع الصحة والسلطات المحلية.





وأضاف ”أعرف مدى أهمية ماراثون لندن بالنسبة لكم وللمؤسسات الخيرية ولإظهار الوجه الرائع للندن وبريطانيا العظمى ومن أجل عشاق رياضتنا.





وأكمل :"لذا أدعوكم للتحلي بالصبر بينما ننهي مشاوراتنا المكثفة لإقامة السباق في أجواء آمنة.. سأبلغكم بالقرار النهائي والخيارات المتاحة في موعد أقصاه السابع من اغسطس".





وكان إلغاء سباق جريت نورث ران الشهير الذي كان مقررا في سبتمبر بسبب الأزمة الصحية العالمية قد أثار المخاوف من احتمال إلغاء ماراثون لندن بسبب التحديات التي يواجهها المنظمون فيما يتصل بتطبيق بروتوكولات التباعد الاجتماعي خلال السباق.





ويجتذب ماراثون لندن في العادة قرابة 40 ألف مشارك وكانت نسخة العام الجاري ستشهد مواجهة مثيرة بين إيليود كيبتشوجي وكنينيسا بيكيلي أفضل ثنائي بين عدائي المسافات الطويلة في التاريخ.