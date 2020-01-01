ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل .. والسيولة تصل الي 2.5 مليون دينار





استهلت بورصة الكويت، تعاملات يوم الثلاثاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.64% في تمام الساعة 9:15 صباحاً، وارتفع السوق الأول 0.83%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.34% و0.43% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول ببورصة الكويت في تلك الأثناء 8.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 650 صفقة حققت سيولة بقيمة 2.5 مليون دينار.







