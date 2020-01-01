ارتفاع جماعي بمؤشرات بورصة الكويت بالمستهل .. والسيولة تصل الي 2.5 مليون دينار
الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:53 ص
نيفين سمير
استهلت بورصة الكويت، تعاملات يوم الثلاثاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث صعد مؤشرها العام 0.64% في تمام الساعة 9:15 صباحاً، وارتفع السوق الأول 0.83%، وسجل المؤشران الرئيسي و"رئيسي 50" نمواً بنسبة 0.34% و0.43% على الترتيب ، وبلغت أحجام التداول ببورصة الكويت في تلك الأثناء 8.4 مليون سهم جاءت بتنفيذ 650 صفقة حققت سيولة بقيمة 2.5 مليون دينار.
وجاء سهم "أرجان" على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة ببورصة الكويت بنمو نسبته 9.6%، فيما تصدر سهم "وثــاق" القائمة الحمراء مُتراجعاً بنسبة 5% ، وحقق سهم "بيتك" أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 647.04 ألف دينار مُرتفعاً 1.04%، بينما تصدر سهم "الكويت الدولي" نشاط الكميات بتداول 1.5 مليون سهم مُرتفعاً 0.6%.
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