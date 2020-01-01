فيرجسون: كلوب يستحق الدوري كان مستوى أداء ليفربول رائعاً

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:55 ص
فيرجسون وكلوب
فيرجسون وكلوب
أكد مدرب مانشستر يونايتد السابق، أليكس فيرجسون، أن المدير الفني لليفربول، يورجن كلوب، يستحق النجاح هذا الموسم، وأبدى موافقته على الصفح عن المدرب الألماني، بعدما تسبب في إيقاظه في الساعات الأولى من صباح يوم الإعلان عن تتويجه بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قال فيرجسون في رسالة فيديو لتهنئة كلوب: "سأصفح عنك بعد إيقاظي الساعة الثالثة والنصف صباحاً، لإبلاغي أنك فزت بلقب الدوري! شكرا لك".

وأضاف: "أنت بالفعل تستحق ذلك، كان مستوى أداء الفريق رائعاً، تظهر شخصيتك على النادي بأكمله، أعتقد أن الأداء كان مذهلاً".

وساهم فيرجسون في تفوق يونايتد على غريمه ليفربول، وقاده لإحراز لقب الدوري 13 مرة بين 1993 و2013، ويرتبط بعلاقة قوية مع كلوب، حتى أنه سبق أن رشح المدرب الألماني لتولي المسؤولية في أولد ترافورد.

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