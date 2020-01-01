تراجع الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء في ظل استمرار حذر المستثمرين

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:00 ص
بوابة الفجر
رويترز
أغلقت الأسهم اليابانية على انخفاض يوم الثلاثاء مع استمرار حذر المستثمرين قبل صدور نتائج أعمال الشركات بينما هبط سهم ميتسوبيشي موتورز لأقل مستوى على الإطلاق بعد إعلان الشركة نتائج فصلية ضعيفة.

ونزل المؤشر نيكي القياسي 0.26 بالمئة إلى 22657.38 نقطة في حين فقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.48 بالمئة إلى 1569.12 نقطة.

وكان المؤشر قد انتعش في البداية بعد صعود أسهم التكنولوجيا في الولايات المتحدة أملا في مزيد من التحفيز المالي من واشنطن.

وتضررت السوق من المخاوف حيال كورونا مع تسجيل طوكيو 290 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19.

ومن بين الشركات التي أعلنت نتائجها الفصلية يوم الاثنين، هوى سهم ميتسوبيشي موتورز 12.64 بالمئة إلى مستوى قياسي منخفض بعد إعلان الشركة مبيعات ضعيفة بسوقها الرئيسية في جنوب شرق آسيا وتوقعت تكبد خسارة ضخمة في السنة المالية الحالية.

ونزل سهم نيسان موتور 4.63 بالمئة عقب تقرير لبلومبرج أشار إلى أن شركة صناعة السيارات لن تصرف أرباحا سنوية في السنة المالية الحالية.

ومن المقرر أن تعلن الشركة، المتحالفة مع ميتسوبيشي موتورز، نتائجها بعد إغلاق السوق.

ونزل سهم هيتاشي كونستراكشون 6.23 بالمئة بعد نتائج مخيبة للآمال عن الفترة من أبريل إلى يونيو .


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