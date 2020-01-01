اليوم.. صرف معاش شهر أغسطس لمن يتقاضون 2000 جنيه أو أكثر

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تبدأ الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر أغسطس المقبل لفئة من يتقاضون 2000 جنيه أو أكثر، وذلك وفقًا لقيمة المعاش قبل الزيادة في شهر يونيو، يومي الثلاثاء والأربعاء، وهذا للخطة التي وضعتها الهيئة لصرف المعاشات قبل عيد الأضحى المبارك للتيسير على أصحاب المعاشات.



وقد تلقى اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة لمتابعة صرف المعاشات منذ بداية الصرف الذي بدأ يوم الخميس 23 يوليو وحتى مساء السبت الماضي1، حيث بلغ إجمالي حركات الصرف ١،٧٦٦ مليون حركة صرف بقيمة ٢،١٥٨ مليار جنيه.



وقد أشار التقرير إلى إنتظام عمليات صرف المعاشات من ماكينات الصرف الآلي، حيث بلغ عددها ١،٣٦٥ مليون حركة بقيمة إجمالية ١،٧٨٦ مليار جنيه، كما بلغ اجمالي ما تم صرفه من منافذ الهيئة ١١٥ ألف حركة بقيمة إجمالية ١،٣٦٥ مليون جنيه وعدد الذين صرفوا من منافذ هيئة البريد ٢٨٦ الف حركة بقيمة اجمالية ٢٦٣ مليون جنيه بالاضافة الى المعاشات المحولة على البنوك والتي تبلغ ١،٧٣٢ مليون حالة بقيمة إجمالية ٥،٢٧١ مليار جنيه.



وأكد جمال عوض علي أنه تم الإعلان عن خطة بدأ صرف معاشات أغسطس قبل عيد الأضحى المبارك، حيث تم الصرف لمن كانت معاشاتهم قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ أقل من ١٠٠٠ جنيها بداية من الخميس من منافذ الهيئة التي عملت بشكل استثنائي ؛ وقد تم إستكمال الصرف لنفس الفئة يوم السبت من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.



- من كانت معاشاتهم أقل من ٢٠٠٠ جنيها قبل زيادة يوليو ٢٠٢٠ فيتم الصرف لهم يومي الأحد والاثنين من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.



- على أن يتم الصرف لباقي أصحاب المعاشات مهما كانت قيمة معاشاتهم يومي الثلاثاء والأربعاء من منافذ الهيئة ومكاتب البريد.



وأضاف عوض على ضرورة إتباع أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف لكافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الوقاية حفاظا على صحتهم؛ وإتباع القواعد المنظمة لعملية الصرف تجنبا للتكدسات في منافذ الصرف ومكاتب البريد.