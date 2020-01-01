تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية خلال التعاملات الصباحية





إستهل سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء؛ علي تراجع ، بضغط من تراجع أغلب القطاعات بقيادة البنوك والمواد الأساسية ، و تراجع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.22% إلى مستوى 7.439 نقطة ليفقد نحو 16 نقطة ، وجرى التعامل بسوق السعودية اليوم على 975 مليون ريال ، موزعة على 45.76 مليون سهم من خلال 53.06 ألف صفقة.





وتصدر الارتفاعات بسوق السعودية سهم الوطنية بنسبة 4.31%، في حين كان الأكثر تراجعاً سهم متطورة بنسبة 2.44% ، وتصدر سهم "أملاك" نشاط التداول على كافة المستويات بنحو4 ملايين سهم وبقيمة 84.14 مليون ريال.









وقطاعياً ، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.40%، كما نزل قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.2%.



