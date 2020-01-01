بمعدل 811 ألف برميل.. انخفاض الإنتاج الأمريكي من النفط الصخرى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
أظهر تقرير صادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للنفط "أوابك"، انخفاض إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الصخرى خلال شهر مايو 2020 بشكل حاد بلغ 811 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق وهو أكبر هبوط شهرى منذ بدء الاحتفاظ بسجلات الإنتاج ليصل إلى 7.938  مليون برميل يوميا، ويتوقع انخفاضه إلى 7.725 مليون برميل يوميا خلال شهر يونيو 2020 وإلى 7.634 مليون برميل يوميا خلال شهر يوليو 2020 وهو أدنى مستوى له منذ شهر يوليو 2018.

وأشار التقرير الصادر خلال الشهر الجارى، إلى انخفاض عدد الحفارات العاملة خلال شهر مايو 2020 بمقدار 199  حفارة وهو أكبر معدل انخفاض شهرى له على الإطلاق ليصل إلى 316 حفارة وهو أدنى مستوى له منذ بدء الاحتفاظ بسجلات.
 
وكانت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قد أظهرت خلال شهر يوليو الجارى، أن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض بحوالى 56 ألف برميل يوميا فى أغسطس إلى 7.49 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى في عامين.
 
وأشارت البيانات إلى أن أكبر هبوط متوقع سيكون في حوض إيجل فورد حيث من المنتظر أن يهبط الإنتاج بنحو 23 ألف برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ أغسطس 2017.
 
وفي حوض برميان، الواقع في تكساس ونيو مكسيكو، من المتوقع أن يواصل الإنتاج التراجع لخامس شهر على التوالي لينخفض بحوالي 13 ألف برميل يوميا إلى 4.15 مليون برميل يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ مارس 2019 وفقا لرويترز.
 
وقلص منتجو النفط الأمريكيون الإنفاق وخفضوا عمليات الحفر الجديدة مع انهيار أسعار النفط هذا العام بعد أن دمرت جائحة فيروس كورونا الطلب العالمي على الوقود.



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