بكلمات مؤثرة.. ندى بسيوني تنعي الدكتور محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:50 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
نعت الفنانة ندى بسيوني طبيب الغلابة الدكتور الراحل محمد مشالي، وذلك بكلمات مؤثرة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ندى بسيوني صورة للدكتور محمد مشالي، وعلقت عليها قائلة:" ‏وداعًا ⁧‫طبيب الغلابه‬ة وطبيب الانسانية الدكتور محمد مشالي، أسأل الله له الرحمة والمغفرة والعفو وأن يجزيه خير الجزاء بقدر ما قدمه طوال مسيرته ورحلته في الحياة التي تميزت بالعطاء بلا حدود ، خالص التعازي لأسرته وأهل طنطا، ‏البقاء لله"، وانهالت عليها التعليقات بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وفي سياق آخر، شاركت ندى بسيوني في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل" لما كنا صغيرين، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ أيمن سلامة، بطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، كريم قاسم نبيل عيسى.

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