نيرمين الفقي تشعل السوشيال ميديا بالبوركيني

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شاركت الفنانة نيرمين الفقي، جمهورها بمجموعة صور جديدة لها البحر، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت نيرمين، خلال الصور مرتدية:"ما يشبة البوركيني ولكنه نصف كم وشورت باللون الأزرق والأسود".





مما أثارت الفقي، إعجاب جمهورها بهذه الإطلالة التي تدعم فيها سيدات البوركيني، وتداول الصور عدد كبير من رواد التواصل الأجتماعي.





يذكر أن آخر أعمال نيرمين الفقي، مسلسل نصيبي وقستمك الجزء الثالث" حكاية "المستمعون"، وتدور أحداثها في إطار الغموض والتشويق، وشارك في بطولتها مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة رانيا محمود ياسين وإيهاب فهمي.