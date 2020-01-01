الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعوده لمستويات قياسية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
قلص الذهب مكاسبه يوم الثلاثاء بعد صعود قياسي في حين عوض الدولار جزءا من خسائره إلا أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين والمراهنة على تأكيد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على سياسات ميسرة دعم إغراء الذهب كملاذ آمن.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1943.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0507 بتوقيت جرينتش ولكن دون ذروة عند 1980.57 دولار للأوقية، ويرجع الهبوط إلى مبيعات لجني الأرباح.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1934.90 دولار.

كما قلصت الفضة مكاسبها وارتفعت 0.7 بالمئة بعد أن زادت بما يصل إلى 6.4 بالمئة إلى 26.19 دولار للأوقية.

وقال مايكل مكارثي ‭‭‭ ‬‬‬من سي.إم.سي ماركتس ”قد يؤدي تحول طفيف في اتجاه الدولار لتخارج من كونوا مراكز دائنة ويشعرون بقلق ولكن ما من تغيير في العوامل الأساسية“.

وتابع ”حدثت زيادة حادة على مدار ثماني جلسات من 1800 دولار صعودا إلى 1980 دولارا ومثل هذا الصعود في أي سوق في فترة قصيرة كتلك يجعله معرضا للهبوط“.

وارتفع مؤشر الدولار من أقل مستوى في عامين مع ترقب السوق إقرار حزمة إنقاذ مالي جديدة.

وفقد البلاتين 1.5 بالمئة إلى 931.32 دولار وخسر البلاديوم 2.2 بالمئة إلى 2263.84 دولار.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الذهب العالمي الذهب اسعار الذهب اليوم اسعار الذهب الان اسعار الذهب

أخبار تهمك

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

منذ ساعتين و 10 دقيقة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يكشف حقيقة التوقيع مع عمر خربين

منذ ساعة و نصف

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 9 ساعات

الذهب يتخلى عن مكاسبه بعد صعوده لمستويات قياسية

منذ ساعة الا ربع

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب ترتفع عالميا اليوم الجمعة 12-7-2019.. و"الأوقية" تتخطى 1400 دولار

الذهب العالمي يرتفع بعد تطور المحادثات بين الصين والولايات المتحدة

الذهب يهبط إلى اقل مستوى في أسبوع

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21-4-2020 في مصر بعد انتهاء فترة الإجازات

الذهب يتراجع اليوم الاثنين مع ارتفاع الأسهم اليابانية

ارتفاع أسعار الذهب عالميا بعد صعود معدلات الطلب

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:11 ص

شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

06:21 ص

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

09:41 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»