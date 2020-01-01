فايلر يستقر على عودة محمد شريف وأكرم توفيق

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 11:01 ص
رينيه فايلر
رينيه فايلر
غدير أحمد
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، على عودة ثنائي الفريق، محمد شريف ولاعب الوسط أكرم توفيق، من الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث تألق محمد شريف مع فريق إنبي هذا الموسم وكان هدافا مميزا مما جعل الفريق يتقدم بعرضا رسميا إلى الأهلي لتجديد اعارة اللاعب.

وقد شارك محمد شريف مع الفريق البترولي، في 17 مباراة في الدوري الممتاز، وساهم في 11 هدفا حيث أحرز 9 أهداف وصنع اثنين.

وبالنسبة لأكرم توفيق لاعب وسط الجونة، فقد قدم اداء مميز مع الفريق الساحلي، بجانب تألقه مع منتخب مصر الأولمبي وظهر بشكل ملفت للانظار طوال مباريات بطولة أمم إفريقيا للشباب.

وخاض أكرم توفيق مع فريقه الجونة 17 مباراة هذا الموسم ، بالدوري وكأس مصر، وساهم في 3 أهداف حيث أحرز هدفين وصنع واحدا.

ويمتلك الأهلي 15 لاعبًا معارًا خارج صفوفه وهم: "صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزي الحناوي ومحمد عبد المنعم، ووليد أزارو، وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وباسم علي ومحمود الجزار، وحسين السيد، ومحمد شريف، وعمرو جمال وعمار حمدي وأحمد علاء".

بينما رفض السويسري رينيه فايلر عودة الثنائي صلاح محسن مهاجم الفريق المعار لصفوف سموحة وناصر ماهر صانع ألعاب الفريق المعار لنفس الفريق بنهاية الموسم الحالي.



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