أسعار اللحوم في الأسواق اليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 قبل أيام من عيد الأضحى

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:00 ص
بوابة الفجر

استقرت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-7-2020، مع تزايد المعروض خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك لتستقر بعدها في الأسواق المصرية مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة مع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين وجاءت كما يلي:

توافر اللحوم في الأسواق 

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.
سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.
سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .
وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .
وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .
وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .
كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، جاهزيتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك من خلال توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، أو طرح أضاحي العيد بأسعار أرخص من الأسواق عن طريق الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية.

وأعلنت انها تستعد لطرح كميات كبيرة من الأضاحي من خلال الشوادر التابعة لها والمنتشرة في أنحاء الجمهورية بنفس أسعار العام الماضي، مشيرة إلى أن اسعار الأضاحي لن تزيد هذا العام، كما قررت وزارة التموين الاشتراك مع شركات الخدمة الوطنية لضخ كميات كبيرة من اللحوم بالأسواق منعا لارتفاعها خلال موسم عيد الأضحى.

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على توفير السلع والمنتجات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بعمل حملات لضبط أي مخالفات او لحوم غير مطابقة للمواصفات واتخاذ اجراءات صارمة ضد من يقوموا ببيعها، مع المرور على شوادر بيع اللحوم الحية للتأكد من سلامتها قبل بيعها للمواطنين، إلى جانب التنبيه على الأطباء البيطريين بالتواجد بشكل مستمر في المجارز للتأكد من سلامة الأضاحي المذبوحة.

ونوه، بأن هناك اكثر من 400 منفذ على مستوى الجمهورية بها كافة السلع التي يحتاجها المواطن ومن بينها اللحوم الحية والمجمدة بأسعار مناسبة للمواطن، بتخفيض عن سعر السوق بنسبة 20%، مع التعامل مع صغار المزارعين لتقليل الحلقات الوسيطة مما يعود بالنفع على المواطن.


 



 

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