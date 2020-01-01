مدرب أتالانتا يوجه رسالة مثيرة إلى سان جيرمان قبل لقاء الأبطال

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 10:00 ص
جاسبريني
جاسبريني
حث جان بييرو جاسبريني اليوم الإثنين، لاعبي فريقه أتالانتا على إنهاء الموسم في المركز الثاني في الدوري الإيطالي لكرة القدم، لتوجيه رسالة قوية إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، منافسه في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال غاسبريني عشية مباراة فريقه ضد مضيفه بارما في الجولة 37 قبل الأخيرة، قبل استضافة إنتر ميلان نهاية الأسبوع في برغامو في المرحلة الأخيرة: "نحن أسياد مصيرنا، إنهاء الموسم في المركز الثاني يتوقف علينا فقط".

وأضاف: "إنهاء البطولة بقوة سيكون أفضل طريقة لمواجهة باريس سان جيرمان".

وفجر أتالانتا مفاجأة من العيار الثقيل ببلوغه الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا في أول مشاركة له فيها، وتستكمل منافساتها في دورة مجمعة في العاصمة البرتغالية لشبونة الشهر المقبل.

وضمن أتالانتا مشاركته في المسابقة القارية العريقة الموسم المقبل حيث يحتل المركز الثالث برصيد 75 نقطة بفارق الأهداف أمام لاتسيو الرابع، وبفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان الثاني، وهو يسعى إلى وصافة تاريخية بعدما أنهى الموسم الماضي ثالثاً.

وأوضح غاسبيريني (62 عاماً): "حتى لو كان الهدف الرئيسي هو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، إذا فزنا في المباراتين المتبقيتين سننهي الموسم في المركز الثاني، أفضل نتيجة على الإطلاق في تاريخ أتالانتا".

وحسم يوفنتوس الأحد لقب الدوري للمرة التاسعة على التوالي في تاريخه، وانحصرت المنافسة على الوصافة بين الثلاثي إنتر ميلان وأتالانتا ولاتسيو.

ويلعب إنتر ميلان الثلاثاء أيضاً مع ضيفه نابولي بطل مسابقة الكأس المحلية وصاحب المركز السابع في الدوري، بينما يلعب لاتسيو الأربعاء مع ضيفه بريشيا التاسع عسر قبل الأخير وثاني الهابطين إلى الدرجة الثانية إلى جانب سبال صاحب المركز الأخير.
وأشاد غاسبريني بفريقه لمرونته على الرغم من الصعوبات منذ استئناف منافسات الدوري في 20 يونيو (حزيران) الماضي بعد توقف لمدة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقال: "كان من الصعب حقاً على أي فريق، لعب العديد من المباريات في 40 يوماً، في هذا المناخ مع وتيرة العديد من المباريات المتتالية".

وأضاف: "كان جهداً كبيراً من جميع النواحي الجسدية والذهنية بالنسبة لجميع الفرق".

وأردف قائلاً: "يجب أن أقول إننا أظهرنا دائماً (بأنفسنا) أننا في حالة جيدة، ولدينا أيضاً القليل من الحظ الذي سمح لنا بعدم خسارة اللاعبين (بسبب الإصابة)، بخلاف (السلوفيني) جوزيب إيليسيتش".

وأكد غاسبريني أنه يأمل في أن يشهد الموسم المقبل عودة الدوري الإيطالي إلى طبيعته بعد أسابيع من اللعب خلف أبواب مغلقة ولوائح صحية صارمة.

وأضاف المدرب السابق لإنتر ميلان وباليرمو وجنوى: "كانت بطولة غريبة وموسم مجزأ، موسم مثير حتى فبراير مع ملاعب مليئة بالجماهير، ثم كسر هذا الفيروس حياة الجميع".

وختم: "تمكنا جميعنا من التكيف، نأمل أن تكون هناك ظروف طبيعية أكثر عندما نبدأ من جديد في سبتمبر ".

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