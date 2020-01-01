رسميًا.. خافي جارسيا مدربًا لفريق فالنسيا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:50 ص
خافي جارسيا
خافي جارسيا
أعلن فالنسيا، اليوم الاثنين، رسميا، وصول المدرب خافي جارسيا لمقعد المدير الفني للفريق، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.

ووقع الاختيار على المدرب المولود بمدينة بامبلونا، بعد منافسة مع أسماء عديدة، أمثال خوسيه بوردالاس وروبن باراخا.

وذلك بعد موسم سيئ للفريق، شهد عدم استقرار على مستوى النتائج وحتى الإدارة الفنية، بتوالي 3 مدربين بداية من مارسيلينو جارسيا تورال مرورا بألبرت سيلاديس، وحتى فورو جونزاليس.

ويأتي جلوس جارسيا على مقعد المدير الفني للخفافيش، بعد عام بدون أي فريق، عقب رحيله عن واتفورد الإنجليزي في سبتمبر الماضي.

وأشرف صاحب الـ50 عاما على تدريب أندية عديدة، سواء داخل إسبانيا أو خارجها، مثل روبن كازان الروسي وواتفورد الإنجليزي، ومالاجا وأوساسونا وألميريا وقادش في إسبانيا.

ويعد جارسيا المدرب السابع، الذي يتولى تدريب الفريق في حقبة مالك النادي، بيتر ليم.

وذلك بعد البرتغالي نونو سبيريتو سانتو، والإنجليزي جاري نيفيل، وباكو أيستاران، والإيطالي تشيزاري برانديلي، ومارسيلينو جارسيا تورال، وألبرت سيلاديس.

وهذا بالإضافة لفورو جونزاليس، الذي تولى المهمة في مناسبات عديدة، لكن بشكل مؤقت.

من جانبه، أكد المدرب الإسباني في كلمته أن "فالنسيا دائما ناد طموح، يمتلك لاعبين كبار يقدمون كل ما لديهم حتى الدقيقة 90".

وأضاف "ليس هناك أي شك في عملهم وجهودهم، وهذا ما دفعنا وسيدفعنا دائما لأفضل لحظات نادينا، الذي دائما ما يستمد قوته من الأفضل في بلادنا، قاعدة ناشئي فالنسيا، التي دائما كانت مصنعا لا ينضب للموهبة ولكرة القدم".

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