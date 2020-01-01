حريق ضخم في مشفى تابع لجامعة طهران

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:27 ص
حريق - أرشيفية
حريق - أرشيفية
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، منذ قليل، باندلاع حريق جزئي في مشفى شريعتي التابع لجامعة طهران، وسط العاصمة الإيرانية.

 

ووقع الحريق في الطابق الثاني من المشفى، في قسم لتصوير الأوراق، بالقرب من قسم علاج المرضى، مما أدى إلى انبعاث الدخان في المكان، مؤكدا أنه تمت السيطرة على الحريق من دون وقوع خسائر بشرية أو إجلاء المرضى من المشفى، وفقًا لجلال ملکي، المتحدث باسم دائرة الإطفاء.

 

وكان التلفزيون الإيراني، أفاد بأنه وفقا للتحقيقات الأولية فان الحريق ناجم عن ماس كهربائي.


وقد شهدت إيران، في وقت سابق، حادثًا غريبًا تسبب في تدمير مبنى قيد الإنشاء بالقرب من محطة نطنز للطاقة النووية، غير أنه لم يلحق ضررا بمنشأة الطرد المركزي.


ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن المتحدث الحكومي الإيراني بهروز كمالوندي، قوله إن الحادث، الذي لم يعلن عن طبيعته أو سببه، لم يصب مفاعلها بضرر.

 

وأشار بهروز كمالوندي، إلى أن السلطات الإيرانية فتحت تحقيقا في الحادث، واصفًا المبنى المتضرر بأنه "سقيفة صناعية"، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

 

 ولم يعلن المتحدث الحكومي الإيراني عن أي أعمال بناء من قبل في موقع نظنز، وهو مركز لتخصيب اليورانيوم على بعد نحو 250 كيلومترا جنوبي العاصمة طهران.

 

ووفقًا لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وقع الحادث في منشأة في منطقة مفتوحة قرب منشأة نطنز النووية ولم يسفر عن إصابات أو أضرار والموقع النووي يعمل بشكل طبيعي".

 

ويذكر ان نظنز، من المرافق الموجود تحت الأرض على عمق حوالي 7.6 أمتار من الخرسانة لتوفير حماية من الغارات الجوية، هو من بين المواقع التي تراقبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد اتفاق إيران النووي مع القوى العالمية.

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