أول تعليق من زين كرزون حول فسخ خطوبتها

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:39 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

قامت نجمة السوشيال ميديا الأردنية زين كرزون بالتعليق على حالة الجدل الكبيرة التي شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها لخبر فسخ خطوبتها من عبد الله كنعان، وذلك بعد مرور شهرًا واحدًا على ارتباطهما، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

نشرت زين كرزون مقطع فيديو جديد لها، قالت فيه:"صباح الخير والرضا والحمد على كل شيء رب العالمين بيبعته لنا في حياتنا، الواحد لما بيزرع في حياته بيحصد وأنا الحمد الله لقيتها في دنيتي، لقيت من إمبارح لليوم كمية رسائل ما بتصدقوا قديش قوتوني بعد رب العالمين الحمد لله".

وأضافت زين: "بحبكم كتير وشكرًا على كل شيء حلو وصلني منكم أنتم ناس رائعين يمكن كل الطاقة الحلوة اللي أنا بقالي سنين بعطيها ليكم لقيتها فيكم إمبارح".

واستكملت زين كلامها قائلة:"لكل بنت بتشوفني وبتابعني، أنا من زمان واقفة معاكي وإلى الآن أنا معاكي وإلى الآن أنا إنسانة قوية برب العالمين اللي الحمد لله بيحبني وواقف معي دائمًا وبيشوفلي الخير بحياتي، ما تيأسوا بأي شي تشوفوه بحياتكم وما تخلوا أي شيء يكسركم في حياتكم".

وانهت كلامها قائلة:"أبدا ما تفكروا بالموضوع بشكل سلبي دائمًا خدوه للإيجابية،أنا دائما قوية بإيماني برب العالمين، وأنا كتير منيحة، وما بدي أي حد بيتابعني يكون تعبان أو يأسان،لأن ربنا دائما يعوضنا بالأحسن".



يشار أن خبر فسخ الخطوبة جاء عقب انتشار أخبار تزعم إلقاء القبض على خطيب زين كرزون، بتهمة تعاطي المخدرات خلال تواجده مع واحد من الأشخاص الذين يعملون في تجارة المخدرات.

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