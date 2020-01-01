أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

رد لوكا روميرو لاعب وسط فريق مايوركا وأصغر لاعب يشارك في الدوري الإسباني على وجود مقارنات بينه وبين ليونيل ميسي قائد برشلونة.





وأضاف اللاعب الأرجنتيني المكسيكي 15 عاماً خلال حوار مع قناة فوكس سبورتس: "يزعجني هذا الأمر لأن هناك ميسي واحد فقط، وأنا أرغب في صنع اسم لي في كرة القدم وهو لوكا روميرو".





وأكد لاعب الوسط الشاب، أن لقاء مهاجم الفريق الكاتالوني سيكون بمثابة "حلم"، لأنه دائماً ما اعتبره رمزاً له.





وولد روميرو في المكسيك، كما أنه يحمل أيضاً الجنسيتين الأرجنتينية والإسبانية.





وأصبح روميرو أصغر لاعب يشارك بـ"الليغا" في 24 من يونيو لماضي، عند دخوله في الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام ريال مدريد، والتي فاز بها الأخير 2-0.



