لماذا قالت عبير صبري لإحدى مُتابعاتها "يا رب يجيلك سرطان"؟

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تعرضت الفنانة عبير صبري للإساءة من قبل واحدة من متابعيها على موقع "إنستجرام"، بعدما نشرت صورة لها على شاطئ البحر، وهي مُرتدية توب باللون الأبيض، جيب بكرانيش باللون البني.





وكانت المُتابعة قد تمنت في تعليقها إصابة الفنانة عبير صبري بمرض خبيث،حيث قالت :"ربنا يكرمك بمرض خبيث يهدك خالص"، فردت عليها عبير صبري الدعوات بمثيلتها، حيث قالت :"ويجبللك سرطان وعمى وشلل وتنقبري في جهنم".





والجدير بالذكر أن عبير صبري شاركت في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، هنادي مهنى، خالد أنور، وهو من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.