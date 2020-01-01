شاهد.. بشرى سارة بشأن إنتاج أدوية لعلاج "كوفيد 19" في مصر (فيديو)

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:11 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الدكتور أحمد الكيلاني، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيبكو لصناعات الدوائية، إن الشركة حصلت على موافقة وزارة الصحة لتصنيع دواء رمديسيفير لعلاج فيروس كورونا، حيث سيبدأ الإنتاج في الأسبوع الأول من شهر أغسطس.

وأشار "الكيلاني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أنهم انتجوا مستحضر أخر وهو أفيفافير والمعروف دوليا باسم "أفيجان"، وفي انتظار تعليمات وزارة الصحة ببدء توزيعه وتوفيره للموااطن بسعر مناسب.

وتوقع رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إيبكو لصناعات الدوائية، أن يتوفر دواء "رمديسيفير" خلال النصف الثاني من شهر أغسطس.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الاثنين، عن خروج 1007 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 34838 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 420 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 92482 حالة من ضمنهم 34838 حالة تم شفاؤها، و4652 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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