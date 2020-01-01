أودينيزي يهدد الأهلي في الحفاظ على رمضان صبحي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:10 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
علي ماهر حلمي
يخطط نادى أودينيزي الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية فى ضم اللاعب الدولي المصري رمضان صبحي جناح نادى هيدرسفيلد تاون الإنجليزي و المعار لصفوف النادي الأهلي.

وذكرت تقارير ايطالية اليوم أن نادى أودينيزي يرغب فى ضم اللاعب المصري الشاب من صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي هذا الصيف لتعزيز خط هجوم الفريق بالموسم الجديد بعد تراجع مستوي النادى ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز هذا الموسم.

وعلى جانب آخر يرغب النادى الأهلي فى الحفاظ على رمضان صبحي الذي انتهت إعارته هذا الصيف بينما حدد النادى الإنجليزي مبلغ 5 مليون جنيه إسترليني لمن يرغب فى ضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

يذكر أن رمضان صبحي قد انضم لصفوف نادى هيدرسفيلد تاون خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2018 وفشل فى إثبات نفسه بالتشكيلة الأساسية للفريق ليعود على سبيل الإعارة لصفوف النادى الأهلي فى 2019.



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