حلا شيحا: السعادة الحقيقية لا تتحقق إلا بقلوب حقيقية

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:09 ص
بوابة الفجر
سيدة صادق
نشرت الفنانة حلا شيحا صورة لها وذلك" عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".

وظهرت "شيحا" في الصور ة، وكانت تجلس مرتدية بلوزة بيضاء، وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني الكيستينائي منسدلاً علي كتفيها وإعتمدت علي مكياج خفيف يبرز رقه ملامحها، وظهرت مبتسمة.

وعلقت"حلا"علي الصورة قائلة :" السعادة الحقيقية لا تتحقق الا في قلوب حقيقية لا تنافق و لا تحمل في داخلها الا الجمال و لا ترا إلا الحب طريقاً لتصل".

وشاركت "شيحا" في السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد" وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎،

والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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