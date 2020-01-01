توم هانكس يكشف تفاصيل إصابته بفيروس كورونا.. وفيلمه الجديد

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:07 ص
بوابة الفجر
أدلى الممثل الأميركي، توم هانكس، بمقابلة خاصة إلى برنامج "صباح العربية"، وتحدث من هوليوود عن تجربة إصابته هو وزوجته بكورونا، وفيلمه الجديد الذي حال الفيروس دون عرضه على شاشة السينما، واشترت "آبل تي في" حقوق عرضه من سوني بحوالي 70 مليون دولار.

وعن فيلمه الجديد "غريهاوند"، قال هانكس إنه لا بديل عن شاشة السينما، وإن بعض الأفلام يلزم مشاهدتها مع آلاف الأشخاص في قاعة واحدة.

وأضاف هانكس أن فيلمه الجديد تم تصويره ليبدو مذهلا ومبهرا على شاشة السينما.

وأوضح أنه كان لابد من البحث عن حل لعرض الفيلم على الجمهور، ولذا جاءت فكرة بيع حق العرض لمنصة "آبل تي في".

والفيلم يصور معركة بحرية خلال الحرب العالمية الثانية حيث تهاجم الغواصات الألمانية سفينة تابعة للحلفاء.

ويؤدي هانكس، وهو كاتب السيناريو أيضا، في الفيلم دور قائد سفينة حربية أميركية ترافق مجموعة من السفن التابعة للحلفاء تعبر شمال المحيط الأطلسي المزروع بالغواصات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وعن إصابته بكورونا، كشف هانكس (63 عاما) أنه قرر وزوجته ريتا الإعلان عن الحقيقة، وخاصة أن العالم أصبح يتجه للشفافية في التعامل مع الفيروس.

وتابع: "قررنا أن نتواصل مع الجهور على وسائل التواصل فيما مررنا به، وحتى ما كنا نأكله أثناء المرض مثل طعام المستشفيات".

وكان هانكس في مارس أول نجم هوليوودي يصاب بالفيروس، وانتقلت إليه العدوى خلال مشاركته في تصوير فيلم عن ألفيس بريسلي في أستراليا.

أخبار تهمك

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

مستشار الرئيس يكشف موعد بدء الموجة الثانية لفيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 22 ساعة

مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

خفف آلام الغلابة بـ10" جنية بس".. وداعا الدكتور محمد مشالي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الصفقة الذهبية تمنح الزمالك فرصة أخيرة

منذ أقل من نصف ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 20 ساعة

أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

منذ ساعة الا ربع

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 13 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 ص

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

أصغر لاعب في الليجا يرد على مقارنته بميسي

09:21 ص

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»