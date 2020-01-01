آسر ياسين: فيلم "صاحب المقام" عرفني يعني إيه أبعت رسايل لربنا

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أوضح الفنان آسر ياسين أن فيلمه الجديد "صاحب المقام" سيجبر الإنسان على إعادة النظر في حياته، لافتًا أن الفيلم سيكون مفاجأة للناس، وذلك لإحتوائه على قضايا عديدة منها أن هناك أشياء من الممكن أن تتغير حتى في وقت تخطيط البشر لأنفسهم.





وتحدث آسر ياسين في مداخلة هاتفيه مع الاعلامى عمرو أديب في برنامجه" الحكاية"، عن الفنان الراحل إبراهيم نصر، كان يحرص جيدًا على تقديم فيلمًا رائعًا، مُوضحًا أنه كان رجلاً طيبًا جدًا وكان لديه حماس دائم ، وبالرغم من معاناته في أيامه الأخيرة، الإ أنه كان يقوم بصعود السلالم والأدوار العالية بسبب حبه الشديد للتصوير والفن.



وقال آسر أيضًا أن الفيلم علمه معني أن الإنسان يبعث رسايل لله من خلال الأولياء، وهذا كان أمرًا جديدًا عليه لأنه لم يعرفه من قبل، مُوضحًا أن الفيلم سيكون غير متوقع للجمهور، لكنه يتمنى أن يحظى بإعجابهم.



كما أشار مخرج العمل ماندو العدل، إلى أن بيومى فؤاد يقدم خلال شخصيتان، كل منها لها وجهة نظر، واحدة تؤيد بطل العمل، والثانية ضده، لافتًا أن بيومى فؤاد يمتلك مواهب عديدة.



فيلم "صاحب المقام" بطولة يسرا، آسر ياسين، محمود عبد المغنى، بيومى فؤاد، ريهام عبد الغفور، أمينة خليل، ميدو عادل، نسرين أمين، صلاح عبد الله، وعدد كبير من الفنانين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل





