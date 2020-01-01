الوسط الفني العراقي يفقد 2 من أبنائه

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أعلنت نقابة الفنانين العراقيين، أمس الاثنين، عن وفاة كل من الشاعر صباح الهلالي بعد صراع مع المرض، والفنان الكوميدي خلف ضيدان، بعد صراع مع (كورونا).

وقالت النقابة الفنانين العراقيين في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "ننعي الفنان خلف ضيدان، الذي وافته المنية هذا اليوم، سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملاءه الصبر والسلوان".

ونعت النقابة أيضاً الهلالي، الذي توفي عن عمر ناهز 51 عاما بعد صراع مع المرض.






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