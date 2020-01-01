ميشيل موروني يكشف تفاصيل زواجه من لبنانية وإنجابه منها طفلا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:54 ص
بوابة الفجر
وكالات
حل الممثل الإيطالي ميشيل موروني، بطل فيلم 365 Days ضيفا على برنامج ET بالعربي على هامش زيارته لدبي بعد أن أصبح الوجه الإعلاني لتطبيق ‏‎Hala Hi‎‏ الذي يعد منصة للتواصل بين الفنانين ومعجبيهم.

وخلال اللقاء كشف موروني أنه يتحدث العربية باللهجة اللبنانية وذلك بسبب زواجه لمدة 8 سنوات من سيدة لبنانية وانجابه منها طفلان.

كما كشف ميشيل أنه يحب الأكل اللبناني مثل الفتوش والتبولة، وأشار إلى أن قبوله التعاقد مع شركة Hala Hi‎ يأتي من منطلق أن جزءا من الأرباح سيعود ربحها للمؤسسات الخيرية، لافتا إلى الاستقبال الرائع من قبل معجبيه في دبي.

يذكر ان زيارة ميشل موروني الى دبي قد اثارت بعض الاعتراضات حيث انتقد الاعلامي صالح الجسمي ذلك واعتبر ان ذلك يسبب ضررا لسمعة دولة الامارات واصفا الممثل الذي كسب شهرة جماهيرية من فيلمه  "DNI 365"  بممثل الافلام الاباحية.

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