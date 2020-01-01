"عبدالله" إحالة عمال الخدمات المعاونة بالمدرسة الفندقية بالفيوم للتحقيق

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تابع الأستاذ محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، عدد من مدارس محافظة الفيوم، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، لمتابعة تواجد النوبتجية اليلية بالمدارس، وكذلك متابعة استراحات المشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بالفيوم.



حيث تابع مدرسة كمال بركات الرسمية للغات بسنورس، ومدرسة القاياتي الابتدائية، والمدرسة اليابانية، ومدرسة عويس عليوة الإعدادية الثانوية.



وقرر إحالة مسئول أمن مدرسة القاياتي للتحقيق بسبب التقاعس فى اداء العمل، كما قرر إحالة عمال الخدمات المعاونة وحارس الأمن بالمدرسة الفندقية بسنورس للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل.



كما تفقد وكيل الوزارة عدد من الإستراحات وإطمأن على تجهيزها بكل سبل المعيشة لتوفير الراحة للمراقبين باللجان داخل المحافظة والتأكد من إعدادها إعدادًا جيدًا بما يليق بالمعلم لافتًا إلى مراعاة أن تكون الاستراحات قريبة من مواقع لجان الامتحانات.



وأشار عبدالله إلى توفير جميع الإمكانيات للمراقبين بهذه الاستراحات من أسرة والكهرباء والإنارة، وتوفير بوتاجاز، وثلاجة بكل استراحة ومراوح بكل غرفة من غرف الاستراحات وغيرها من التجهيزات والأدوات اللازمة لضمان حسن الإقامة للمراقبين وتتيح إقامة تليق بالمعلمين الشرفاء.



وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأثنين، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".