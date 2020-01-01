بعد ارتفاع سعر الذهب.. عمرو أديب: يوجه نصيحة للمصريين (فيديو)







واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، أمس الإثنين، مدفوعة بزيادة سعر الأوقية عالميا، وسجل الجرام عيار 21 فى السوق المحلية 867 جنيها للجرام، مقابل 846 جنيها السبت الماضى.



افتتحت السوق المحلية بداية تعاملات الأسبوع بزيادة تصل فى المتوسط إلى 20 جنيها عن سعر الإغلاق السبت الماضى، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا وتداولا محليا، 867 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 991 جنيها مقابل 966 جنيها، وعيار 18 سجل 743 جنيها مقابل 725 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب من 6768 جنيها إلى 6936 جنيها.



وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب المسجل أمس الأعلى محليا وعالميا على الإطلاق، وبذلك كسر نقطة 1900 وهى نقطة مقاومة سعرية كبيرة بما يعنى انطلاقة جديدة فى الأسعار والدخول فى مراحل سعرية متقدمة.



وربط «واصف» الطفرة السعرية بانهيار سعر صرف الدولار أمام اليورو لأدنى مستوى فى أربعة أشهر، كما انهار أمام الفرنك السويسرى لأدنى مستوى منذ خمس سنوات، والتوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكى فى ظل انتشار فيروس كورونا، وعدم ثقة المستثمرين فى الحلول المقدمة من الفيدرالى الأمريكى، الأمر الذى أدى إلى عزوف المستثمرين عن الدولار والتوجه بملاءتهم المالية نحو المعدن النفيس كملاذ آمن، موضحا أن أسعار الفضة ارتفعت أيضا بنسبة 6% لتصل إلى 24.2 دولار للأوقية.



وعالميًا، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها «الجنونى» لتصل لأعلى سعر، وافتتحت البورصات العالمية التداول فجر أمس بسعر 1942 دولارا للأوقية، لكنه عاود الانخفاض مسجلا 1933 دولارا، ثم ارتفع مجددا ليسجل 1942 دولارا مقابل 1900 دولار السبت الماضى.



واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها، أمس الإثنين، مدفوعة بزيادة سعر الأوقية عالميا، وسجل الجرام عيار 21 فى السوق المحلية 867 جنيها للجرام، مقابل 846 جنيها السبت الماضى.افتتحت السوق المحلية بداية تعاملات الأسبوع بزيادة تصل فى المتوسط إلى 20 جنيها عن سعر الإغلاق السبت الماضى، حيث سجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا وتداولا محليا، 867 جنيها للجرام، وعيار 24 سجل 991 جنيها مقابل 966 جنيها، وعيار 18 سجل 743 جنيها مقابل 725 جنيها، وارتفع الجنيه الذهب من 6768 جنيها إلى 6936 جنيها.وقال إيهاب واصف، نائب رئيس شعبة تجارة المصوغات باتحاد الغرف التجارية، إن سعر الذهب المسجل أمس الأعلى محليا وعالميا على الإطلاق، وبذلك كسر نقطة 1900 وهى نقطة مقاومة سعرية كبيرة بما يعنى انطلاقة جديدة فى الأسعار والدخول فى مراحل سعرية متقدمة.وربط «واصف» الطفرة السعرية بانهيار سعر صرف الدولار أمام اليورو لأدنى مستوى فى أربعة أشهر، كما انهار أمام الفرنك السويسرى لأدنى مستوى منذ خمس سنوات، والتوقعات بتباطؤ الاقتصاد الأمريكى فى ظل انتشار فيروس كورونا، وعدم ثقة المستثمرين فى الحلول المقدمة من الفيدرالى الأمريكى، الأمر الذى أدى إلى عزوف المستثمرين عن الدولار والتوجه بملاءتهم المالية نحو المعدن النفيس كملاذ آمن، موضحا أن أسعار الفضة ارتفعت أيضا بنسبة 6% لتصل إلى 24.2 دولار للأوقية.وعالميًا، واصلت أسعار الذهب ارتفاعها «الجنونى» لتصل لأعلى سعر، وافتتحت البورصات العالمية التداول فجر أمس بسعر 1942 دولارا للأوقية، لكنه عاود الانخفاض مسجلا 1933 دولارا، ثم ارتفع مجددا ليسجل 1942 دولارا مقابل 1900 دولار السبت الماضى.

عقب الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى قياسي، مشيرا إلى أن نسبة الزيادة في أسعار جرام الذهب تصل إلى 15%، يرى معقبا: "معرفش هيحصل إيه".وتسائل "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، "هل مازال الذهب فرصة للاستثمار أم يفضل البيع"، متوقعا أن بوصول العالم إلى لقاح لفيروس كورونا فأن أسعار الذهب ستنخفض.وأضاف، "كل مواطن يبيع ويشتري الذهب على مسئوليته.. أسعار الذهب حديث العالم، والاستثمار في الذهب مجدي، ولكن يمكن أن ينخفض فجأة "، لافتا إلى أن المصريين يعشقون الاستثمار في الذهب، معقبا: "اللي عنده دهب قديم أو دهب مش بيتلبس ممكن يروح يحوله جنيهات، أو أونصات".