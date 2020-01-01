تعافي آيشواريا راي وابنتها من فيروس كورونا

أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان تعافي زوجته نجمة السينما الهندية آيشواريا راي وابنتهما آراذيا البالغة من العمر 8 سنوات من فيروس كورونا، وخروجهما من المستشفى بعد قضاء 10 أيام.

وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (البالغ 77 عاماً) يتعافيان من المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى بمومباي.

وكتب أبهيشيك على تويتر يقول: "جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان في المنزل، وما زلت أنا وأبي بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبي".

وأصبح أفراد أسرة باتشان أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء.

وتأكدت إصابة أميتاب باتشان وابنه بالمرض في 11 يوليو الجاري، وجاءت فحوص راي وابنتها إيجابية في اليوم التالي لكنهما لم تدخلا المستشفى حتى 17 الجاري بعد أن ظهرت عليهما أعراض المرض وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وعملت آيشواريا راي (البالغة 46 عاماً) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.



