تعافي آيشواريا راي وابنتها من فيروس كورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:38 ص
بوابة الفجر

أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان تعافي زوجته نجمة السينما الهندية آيشواريا راي وابنتهما آراذيا البالغة من العمر 8 سنوات من فيروس كورونا، وخروجهما من المستشفى بعد قضاء 10 أيام.

وما زال أبهيشيك ووالده النجم الشهير أميتاب باتشان (البالغ 77 عاماً) يتعافيان من المرض الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مستشفى بمومباي.

وكتب أبهيشيك على تويتر يقول: "جاءت فحوص آيشواريا وآراذيا سلبية للفيروس وخرجتا من المستشفى وستكونان في المنزل، وما زلت أنا وأبي بالمستشفى تحت رعاية الفريق الطبي".

وأصبح أفراد أسرة باتشان أشهر شخصيات في الهند يصيبها الوباء.

وتأكدت إصابة أميتاب باتشان وابنه بالمرض في 11 يوليو الجاري، وجاءت فحوص راي وابنتها إيجابية في اليوم التالي لكنهما لم تدخلا المستشفى حتى 17 الجاري بعد أن ظهرت عليهما أعراض المرض وفقاً لوسائل إعلام محلية.

وعملت آيشواريا راي (البالغة 46 عاماً) في عدد من أفلام بوليوود وهوليوود، وهي سفيرة علامات تجارية لبعض الشركات العالمية، بما فيها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.


أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الدكتور محمد مشالي الملقب بـ"طبيب الغلابة"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

منذ ساعتين و 19 دقيقة

كارتيرون يُقدم صفقة ذهبية إلى الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

وزير الخارجية يكشف التحدي الثاني الذي يواجه مصر والسعودية في ليبيا

منذ حوالي 19 ساعة

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

منذ حوالي 9 ساعات

بشرى سارة دواء مصري لكورونا.. وبـ 15 جنيها فقط (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لخطف صفقة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الحبس سنتين و300 ألف جنيه كفالة لمودة الأدهم وحنين حسام

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

منذ حوالي 11 ساعة

كارثة.. العاصفة الشمسية قد تضرب الأرض هذا العام

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

منذ يوم

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 9 ساعات

خفف آلام الغلابة بـ10" جنية بس".. وداعا الدكتور محمد مشالي

منذ ساعة و 10 دقيقة

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
06:21 ص

عاجل.. السفارة الأمريكية في ليبيا تطالب بتسريح المليشيات ومغادرة القوات الأجنبية

عاجل.. موعد اعتماد وظهور نتيجة الثانوية العامة 2020

11:29 م

مفاجأة في واقعة الشاب المصري المعتدى عليه في الكويت

09:12 ص

عاجل- الكشف عن نتيجة المسحة الطبية لحمدي فتحي

09:17 م

الصحة: تسجيل 420 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 46 حالة وفاة

11:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»