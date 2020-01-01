المكسيك تسجل 4973 إصابة و342 وفيات جديدة بكورونا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 08:37 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

سجلت وزارة الصحة المكسيكية، اليوم الثلاثاء، 4973 إصابة و342 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وبحسب الصحة المكسيكية، ارتفع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 4973، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 395489.

 

وقالت الصحة المكسيكية، إن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ازداد خلال اليوم الماضي بواقع 342 حالات، ليبلغ نقطة 44022.

 

وكشفت السلطات المكسيكية، في وقت سابق، أن الحصيلة الحقيقية للمصابين بالفيروس في البلاد أعلى بكثير من الأرقام الرسمية.

 

وتعتبر المكسيك الدولة الـ6 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ4 من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

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