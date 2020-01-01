محمود فارس لـ"الفجر الفني": هذه تفاصيل شخصيتي بفيلم "ورقة جمعية"

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انتهي النجم محمود فارس من تصوير فيلمه الجديد " ورقة جمعية " والمقرر عرضه بدور العرض عيد الأضحي المقبل.



وأوضح محمود فارس في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " أنه يجسد شخصية تدعي " أودي القماش " وهو شاب من أهل الحارة الشعبية يقوم بعمل جمعية لأن لديه حلم ويطمح في حياة أفضل والعيش في استقرار بالرغم أنه كان لديه الاختيار في أن يسلك الطريق الخطأ ولكنه اختار العيش حياة كريمة ، وأودي القماش دور رئيسي داخل الفيلم ويعتبر مفاجأة الفيلم.



وأشار فارس أن الفيلم يبين قيم ومعدن الحارة المصرية الحقيقية كما أنه يسلط الضوء علي الأخلاق والقيم وشهامة أولاء البلد ، وأن القيم والأخلاق هي ما تنتصر بالنهاية .



وتحدث محمود فارس ، عن كواليس العمل مع النجمة لوسي ، حيث قال أن كواليس العمل معها جميلة جدًا، وهي شخصيه لطيفة، وفرحانة بينا، وطول الوقت بتشجعنا، وهي موهبة كبيرة جدًا".



وكشف فارس أن بطلة العمل الفنانة "لوسي" تجسد دور أم عبدالله، وهي سيدة تمثل عمود الخيمة بالنسبة للحارة التي تسكن فيها، والفيلم الذي يعد التجربة الأولى لمخرجه أحمد البابلي، ومنتجه شريف عبدالعزيز، ومدير تصويره تامر عبدالفتاح، ويحمل إسقاطات واضحة بشكل جلي، عن ضرورة التمسك بالوطن والعادات والقيم.



ورقة جمعية" من بطولة لوسي وميدو عادل وسهر الصايغ وسامي فهمي ومحمود فارس وإبراهيم السمان وأحمد صيام وسامي مغاوري، ومن تأليف محمد جمال طه، وإخراج أحمد البابلي.