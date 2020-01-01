الولايات المتحدة تسجل أكثر من 56000 إصابة جديدة بكورونا

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سجلت الولايات المتحدة 56336 اصابة جديدة من مرض كوفيد 19، و1076 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس يوم الاثنين، بحسب حصيلة جامعة جونز هوبكنز.



إجمالا، تم تسجيل ما لا يقل عن 4290259 حالة اصابة بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة، بما في ذلك 148011 حالة وفاة على الأقل، وفقًا للجامعة.



تشمل الارقام حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وغيرها من الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى الحالات التي أعيدت إلى الوطن.



وعلي صعيد أخر، سجلت الصين 57 حالة اصابة محلية بـCovid-19، وهو أعلى رقم شهدته البلاد منذ أن تمكنت من السيطرة على الفيروس التاجي بشكل كبير في مارس، وفقا للأرقام الصادرة عن لجنة الصحة الوطنية، اليوم الاثنين.



ومن بين الحالات التي تم نقلها محليًا، تم العثور على 41 في منطقة شينجيانغ أقصى غرب البلاد، حيث ظهر الفيروس التاجي مرة أخرى في 15 يوليو بعد قرابة خمسة أشهر من عدم وجود حالات جديدة.

