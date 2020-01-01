تعرف على موعد حفل على الحجار بدار الأوبرا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:56 ص
بوابة الفجر

يحيى المطرب على الحجار حفلًا غنائيًا  بدار الأوبرا المصرية، الخميس الموفق 6 أغسطس.

ومن المقرر أن يقام ‏الحفل على مسرح النافورة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً.‏

يذكر أن الحجار، احتقل في يونيو الماضي بعقد قران نجلته بثينه  وذلك وسط الأهل والأصدقاء فقط، حرصًا على سلامة الجميع من فيروس كورونا.

وشارك علي، جمهوره بمجموعة صور جديدة من عقد القران، على حسابه الشخصي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما قدم حفلة غنائية أونلاين ضمن مبادرة وزارة الثقافة خليك في البيت، وقدم خلالها مجموعة من أشهر أغانية الجديدة والقديمة.

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