"كان إنسانا عظيما".. أحمد فهمي ينعي طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:32 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعى الفنان أحمد فهمي طبيب الغلابة الكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، حيث نشر صورة له عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وعلق فهمي على الصورة قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. كان إنسان عظيم وحاول يساعد الناس، على قد ما يقدر .. رحِم الله الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة".

واشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريحات صحفية، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.

يذكر أن طبيب الغلابة ترك بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.


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