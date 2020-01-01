بهذه الطريقة.. مي كساب تنعي ابن محافظتها طنطا طبيب الغلابة محمد مشالي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نعت الفنانة مي كساب طبيب الغلابة الكتور محمد مشالي، الذي توفى اليوم عن عمر يناهز 82 عاما، فنشرت صورة له عبرحسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" .

وعلقت مي على الصورة قائلة:" ‏ورحل شهم طنطا البقاء لله في دكتور محمد مشالي دكتور الغلابة.. إنا لله وإنا إليه راجعون"

وأشارت مصادر قربة من عائلة الدكتور محمد مشالي، في تصريحات صحفية، الى أنه يتم إجراء الترتيبات لجنازة الطبيب الراحل في مسجد الأحمدي بطنطا وسيتم دفنه بعد ذلك في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة مسقط رأسه.

يذكر أن طبيب الغلابة بصمة في أعمال الخير مع الغلابة والكشف على غير القادرين مقابل  قيمة زهيدة لا تتجاوز ١٠ جنيهات طوال فترة تزيد عن ٥٠ سنة افناها في عمله كالطبيب لخدمة الفقراء.
بهذه الطريقة.. مي كساب تنعي ابن محافظتها طنطا طبيب الغلابة محمد مشالي
بهذه الطريقة.. مي كساب تنعي ابن محافظتها طنطا طبيب الغلابة محمد مشالي

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