فايلر: أتمني تأهل الأهلي والزمالك لنهائي إفريقيا

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه كان يتمنى خوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا من مباراة واحدة.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية النادي الأهلي بأنه كان يتمنى أن تقام مباراة نصف النهائي أمام الوداد المغربي من مباراة واحدة.





وتابع بأن الأهم هو تحضير الفريق وتجهيزه ولا يفكر حاليا في المباراة النهائية، والأهم هو الإعداد البدني والذهني.





وأكمل حديثه بأنه سيكون من الرائع أن يتأهل الأهلي والزمالك إلى المباراة النهائية في بطولة إفريقيا.



