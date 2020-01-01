نجمة "صراع العروش" صوفي تيرنر ترزق بأول مولود لها

أنجبت الممثلة صوفي تيرنر نجمة مسلسل ”صراع العروش ” (جيم أوف ثرونز) التلفزيوني الشهير بنتا من زوجها جو جوناس، لتكون أول طفل يرزقان به.





وقال ممثل للزوجين في بيان يوم الاثنين ”صوفي تيرنر وجو جوناس يسعدهما الإعلان عن ولادة طفلتهما“.





تزوجت الممثلة البريطانية تيرنر (24 عاما)، التي لعبت دور سانسا ستارك في ”صراع العروش“، من جوناس، عضو فرقة البوب جوناس براذرز، في هدوء في مايو أيار 2019 ولم يظهرا للعلن كثيرا.



