مفاجأة.. حسام غالي يختار التشكيل المثالي الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي

اختار اللاعب الدولي المصري والنادي الأهلي السابق التشكيلة المثالية الافضل فى تاريخ القلعة الحمراء ومن وجهة نظره والتي شهدت العديد من المفاجآت أبرزها غياب عماد متعب وحسام عاشور.





وجاءت التشكيلة المثالية الأفضل فى تاريخ النادى الأهلي من وجهة نظر حسام غالي كالتالي:





حراسة المرمى: عصام الحضري





خط الدفاع: سيد معوض - وائل جمعة - هاني رمزي - إبراهيم حسن.





خط الوسط: مجدي عبد الغني - علاء ميهوب - طاهر أبو زيد.





خط الهجوم: محمد أبو تريكة - حسام حسن - محمود الخطيب.



