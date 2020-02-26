موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يواجه نادي ريال مدريد نظيره مانشستر سيتي، يوم السابع من أغسطس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، على أرضية ملعب الاتحاد.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات.

ويغيب عن ريال مدريد المدافع سيرخيو راموس، بعد تعرضه للطرد في مباراة الذهاب، بينما يغيب عن مانشستر سيتي النجم الأرجنتيني سيرجيو أحويرو، بسبب الإصابة.

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