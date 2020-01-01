فيدال يجبر برشلونة على البقاء

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم، أن نادي برشلونة يدرس إدارة نادي برشلونة إمكانية الإبقاء على النجم التشيلي آرتورو فيدال مع الفريق، خلال الموسم الجديد.





ووفقاً لما ورد في صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية:" أن فيدال يمكنه البقاء في برشلونة، وذلك لأن إدارة الفريق الكاتالوني تعيد النظر في استمرار اللاعب بعد أدائه الرائع في هذا الموسم.





وبعد تقديم فيدال إداء مميز، خلال ذلك الموسم، دفع إدارة برشلونة لتغير قرارها في رحيل اللاعب، بعد أن ذكرت العديد من التقارير الإسبانية، احتمالية بيع صاحب ال33 عاما، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويتبقى عام واحد على عقد آرتورو فيدال مع برشلونة، وغير واضح على الاطلاق إذا كانت هناك رغبة لتجديد عقد اللاعب، أم فقط إبقائه حتى نهاية إتمام عقده مع الفريق الكاتالوني.





وتمكن صاحب ال 33 عاما من تسجيل ثمانية أهداف خلال مباريات الموسم الحالي، ومرر ثلاث تمريرات حاسمة.



