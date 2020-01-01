فايلر يحسم موقف محمود وحيد من الرحيل عن الأهلي

الثلاثاء 28/يوليه/2020 - 05:21 ص
محمود وحيد
محمود وحيد
عبد القادر عرابي
ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، حسم موقف الظهير الأيسر محمود وحيد، من البقاء مع الأهلي خلال الموسم المقبل.

وأكدت المصادر، أن فايلر رفضبشكل قاطع، فكرة التخلي عن محمود وحيد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأضافت المصادر، أن فايلر متمسك بتواجد وحيد مع الفريق، خاصة أنه البديل الأول للنجم التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للفريق.

ونفت المصادر، وجود أي نية لبيع أو إعارة اللاعب خلال الفترة المقبلة، حيث من المؤكد استمراره مع الفريق.

ولم يظهر اللاعب في اللقاء الودي الأخير للنادي الأهلي ضد سموحة، بسبب تعرضه لإصابة قوية في العضلة الأمامية.

وأثار تألق الظهير الأيسر الشاب محمود شكري، الشكوك حول جدوى استمرار وحيد مع الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

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